"Ростов" сыграл вничью с шведским АИКом

Подопечные Валерия Карпина провели первый контрольный матч на сборах в Испании.

Фото: twitter.com/rostovfc

Оппонентом "Ростова" выступил шведский клуб АИК. В первом тайме голов не было забито, а во втором оба мяча команды забили с пенальти. У "Ростова" отличился Шомуродов, а у АИКа со второй попытки забил Асани - 1:1. На 78-й минуте на поле в составе "Ростова" вышел Арсений Логашов, получил травму и уже через четыре минуты был заменен.Товарищеский матчАсани, 74 (пен) - Шомуродов, 56 (пен).Хаугаард, Гранли, Карлссон, Метс, Ларссон, Аду, Хуссейн, Юлятупа, Асани, Отиено, Гоитом.Песьяков, Козлов (Логашов, 78; Прошляков, 82), Чистяков, Осипенко, Чернов, Попов, Норманн (Саплинов, 61), Еременко, Мамаев, Зайнутдинов (Байрамян, 46), Шомуродов (Долгов, 75).