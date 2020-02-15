Как сообщает официальный Twitter-аккаунт грозненского клуба, в последней игре на сборах с "Сочи" игрок получил травму: перелом краевой лодыжки правой ноги.
Срок восстановления игрока около месяца.
В первой части сезона Швец сыграл в 14-ти матчах за "Ахмат" в РПЛ.
"Ахмат" после 19-ти туров идет на 12-м месте в РПЛ, имея в своем активе 19 очков. Первый официальный матч весной "Ахмат" проведет 29 февраля на своем стадионе против "Ростова".
Полузащитник "Ахмата" выбыл из строя на месяц
Полузащитник "Ахмата" Антон Швец пропустит первые официальные матчи команды в 2020-м году.
Фото: twitter.com/akhmatgrozny
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!