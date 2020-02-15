Полузащитник "Ахмата" выбыл из строя на месяц

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец пропустит первые официальные матчи команды в 2020-м году.

Фото: twitter.com/akhmatgrozny

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт грозненского клуба, в последней игре на сборах с "Сочи" игрок получил травму: перелом краевой лодыжки правой ноги.



Срок восстановления игрока около месяца.



В первой части сезона Швец сыграл в 14-ти матчах за "Ахмат" в РПЛ.



"Ахмат" после 19-ти туров идет на 12-м месте в РПЛ, имея в своем активе 19 очков. Первый официальный матч весной "Ахмат" проведет 29 февраля на своем стадионе против "Ростова".