"Реал" и "Барселона" поборются за Торреса

Полузащитник "Валенсии" Ферран Торрес может оказаться в одном из ведущих клубов Европы.

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Действующий контракт 19-летнего полузащитника с "Валенсией" согласован до лета 2021-го года. Стороны уже ведут переговоры о новом соглашении, но пока не заключили его.



Клаусула игрока составляет 100 миллионов евро.



За ситуацией следят гранды испанского футбола: "Барселона" и "Реал". Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской "Боруссии" и туринского "Ювентуса".



В сезоне 2019/2020 Торрес сыграл в 31-м матче за "Валенсию" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.