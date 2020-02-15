По данным Transermarkt контракт Полубояринова с волгоградским клубом расчитан до июня текущего года.
В новой команде футболист будет выступать под 24-м номером.
Предыдущим клубом полузащитника был белорусский "Энергетик-БГУ".
На счету Полубояринова 77 матчей и один забитый мяч за "Спартак-2". В сезоне 2016/2017 в составе молодежной команды "красно-белых" Полубояринов выиграл первенство страны.
Воспитанник "Спартака" перешел в "Ротор"
Официальный сайт "Ротора" сообщил о переходе полузащитника Данила Полубояринова.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!