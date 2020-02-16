Аренда обойдётся "Тамбову" в 3 - 3,5 млн рублей в месяц до конца чемпионата. О преимуществах такого варианта рассказал спортивный директор команды Павел Худяков.
- Самое главное — это тренировочный процесс. В Тамбове в это время года мы можем тренироваться только в манеже на искусственном поле. Для нас было важно позволить игрокам заниматься на естественном покрытии. При этом вся Москва практически занята. Большое спасибо руководству "Спартака", которое пошло нам на уступки. Предложили нам арендовать базу в Тарасовке и дали скидки. Это всё равно дорого, но, скажем так, терпимо. Команда будет жить и тренироваться в Москве всю весну. Питание, проживание, все в одном месте. Другого варианта просто не было. С марта до середины мая у нас будет натуральный газон с подогревом, чтобы готовить команду к играм качественно, - цитирует функционер Карпов.
Худяков объяснил, что для команды этот вариант удобен тем, что ей предстоит провести в Москве три игры с "Динамо", "Спартаком" и ЦСКА. Он рассказал, что когда команда проводила домашние матчи в Саранске, то тратила очень много денег и времени на перелеты. Остаток сезона домашней ареной для клуба станет стадионом в Нижнем Новгороде.
"Тамбов" после 19 туров идёт на 11 месте чемпионата России с 21 очком. 1 марта клуб проведет домашнюю игру против "Рубина".
"Тамбов" арендовал базу "Спартака" до конца сезона
"Тамбов" арендовал у московского "Спартака" базу в Тарасовке до конца чемпионата, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале "Инсайды от Карпа".
Источник: ФК "Спартак"
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