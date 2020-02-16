- Любой футболист РПЛ должен понимать, что он является публичным человеком. Нужно просеивать часть своей личной жизни, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях. Но многие футболисты еще по сути дети.
Конечно, большие деньги и славу иногда непросто выдержать психологически. Когда за тебя с детства все делают – стирают, кормят, планируют твой день – сложно сразу научиться распоряжаться большими деньгами. В мое время, кстати, было немного по-другому. Мы сами себе все стирали, - цитирует Семака "Фонтанка".
После 19 туров "Зенит" идет на первом месте в чемпионате России, набрав 45 очков.
Семак: футболист должен помнить, что он является публичным человеком, просеивая свою личную жизнь в соцсетях
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением про известность футболистов, заявив, что большие деньги, свалившиеся на игроков, не всегда помогают в психологическом плане.
Источник: ФК "Зенит"
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