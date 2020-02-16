- Озвучиваемые суммы и сроки никакого отношения к действительности не имеют по одной простой причине: никаких переговоров с "Зенитом" о продлении контракта не ведется, - цитирует Логинова "СЭ".
Напомним, 28-летний футболист успел засветиться в форме сочинцев, но клубы пока не подтверждали информацию об его аренде. Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что проведет переговоры с "Зенитом" по Кокорину в ближайший понедельник.
Агент Кокорина опроверг информацию о суммах в новом контракте футболиста с "Зенитом"
Агент и отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал информацию, в которой сообщалось, что футболист запросил у "Зенита" 4 млн евро в год по новому контракту, когда как клуб готов платить 2,5 млн евро.
Источник: ФК "Ахмат"
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