- Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены, - рассказал Ротенберг.
Напомним, ранее сообщалось, что 29-летний Шатов может отправиться в "Сочи" вслед за Александром Кокориным.
В нынешнем сезоне футболист провёл 14 матчах во всех турнирах и забил три гола.
Ротенберг: Шатов отказался переходить в "Сочи"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью РИА Новостям рассказал, что полузащитник "Зенита" Олег Шатов отказался выступать за сочинскую команду на правах аренды.
Источник: ФК "Зенит"
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