"Завтра президент клуба Борис Романович будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством "Зенита".
Возможно, уже завтра обо всем будет объявлено. Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей все в порядке - он не скрывал своего желания", — цитирует Рубашко ТАСС.
Сегодня владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что договоренность с футболистом достигнута и осталось согласовать условия сделки по аренде игрока между клубами.
Ранее информацию о переходе в "Сочи" подтвердил агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов. Представители "Зенита" опровергают информацию о договоренности с сочинским клубом об аренде 28-летнего нападающего.
Вчера появились фотографии Кокорина в экипировке "Сочи". Также футболист наблюдал за товарищеским матчем "Сочи" против "Ахмата" на сборе в Турции.
"Сочи" может уже завтра объявить о переходе Кокорина
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что уже завтра южный клуб может официально объявить об аренде Александра Кокорина у "Зенита".
Фото; "Спорт-Экспресс"
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