Из-за повреждения сошел с дистанции и не выполнил норматив Алексей Матюнин. До выздоровления и пересдачи он не сможет получать назначения на игры чемпионата России. По разным причинам не сдавали экзамен судьи-помощники Антон Кобзев и Алексей Воронцов, сообщает "Спорт-Экспресс".
В чемпионате России 2019/2020 бригада Матюнина отработала семь матчей.
Матюнин не сдал судейские нормативы
В настоящее время судьи РПЛ находятся на сборе в Турции, где сдают тесты по физической подготовке.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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