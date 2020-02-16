"В детстве я взял в библиотеке детскую сказку о солдате - "Крайний случай".Я перечитывал книжку раз тридцать минимум. Отец всерьез ругался, когда видел, что я снова ее притащил. Но я брал и другие произведения. Всю литературу о ВОВ из нашей библиотеки точно прочитал.
А коллекционировать предметы войны начал позже. Первый экспонат – каска. Сначала места хватало дома, потом пришла идея открыть музей. У меня есть важные артефакты: документы, оружие, ЗИС... Мы нашли бункер в Калининграде – там создадим экспозицию. Люди должны знать историю ВОВ", — цитирует Жиркова официальный Twitter-аккаунт сборной России.
Юрий Жирков выступает за сборную России с 2005-го года и на сегодняшний день провел в ее составе 92 матча и забил два гола. После чемпионата мира 2018 футболист объявил о завершении выступлений за сборную, но в марте 2019-го года Станислав Черчесов вызвал его в команду. Жирков провел 5 матчей в отборочном цикле Евро-2020 и помог сборной квалифицироваться в групповой этап турнира.
В этом сезоне Жирков провел 18 матчей за питерский "Зенит" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение 36-летнего защитника с "сине-бело-голубыми" рассчитано до лета текущего года.
"Зенит" занимает первое место в таблице РПЛ с десятиочковым отрывом от идущего вторым "Краснодара".
Жирков рассказал об идее создать экспозицию о Великой Отечественной войне
Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков рассказал о своем увлечении к истории ВОВ.
Фото: twitter.com/TeamRussia
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