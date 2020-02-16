"Российские судьи продолжают подготовку ко второй части РПЛ. Радует отношение коллег к делу — все занимаются с большой самоотдачей. На прошедшем сборе мы сделали акцент на физическую подготовку арбитров и теоретические занятия, во время которых подробно разбирали и обсуждали различные эпизоды, в том числе с участием VAR. Все судьи сдали необходимые тесты. Мы внимательно проанализируем результаты и будем опираться, в том числе, на них при назначениях судей на матчи", — приводит слова Кашшаи пресс-служба РФС.
59 российских арбитров находились на учебно-тренировочном сборе в Анталье с 7 по 16 февраля.
Виктор Кашшаи был назначен главой ДСИ 9 января 2020 года. На этом посту 44-летний венгерский специалист сменил подавшего в отставку Александра Егорова.
Первый матч российской Премьер-лиги весной состоится 28 февраля в Самаре. Местные "Крылья Советов" примут на своем поле "Оренбург".
Кашшаи доволен самоотдачей российских арбитров
Глава департамента судейства Виктор Кашшаи остался доволен российскими арбитрами на сборе в Турции.
Фото: rfs.ru
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