Слуцкий назвал проблемную позицию в "Рубине"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, на какие позиции, по его мнению, необходимо приобрести новых игроков.
Фото: ФК "Рубин"
"Не буду скрывать, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, или разнообразить ее. Потому что Поярков и Степанов — два молодых футболиста, оба нестабильные. Хочется найти варианты, которые бы были конкурентоспособны. Зуев с высокой скоростью, может играть в длинный фланг и в атаке будет точно выглядеть лучше наших номинальных защитников. Вопрос в том, хватит ли ему оборонительных навыков. Посмотрим, но я скажу так: это эксперимент, который может привести к тому, что это будет основная позиция Зуева, так и к тому, что он лишь останется экспериментом", — цитирует Слуцкого пресс-служба "Рубина".

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019-го года, подписав контракт на 5 лет. В зимнее трансферное окно команду пополнило 8 новых футболистов.

Сегодня в товарищеском матче на сборах в Турции "Рубин" обыграл белорусскую "Славию-Мозырь".

Перед возобновлением чемпионата России "Рубин" с 19-ю очками занимает 13-е место, в зоне стыковых матчей. Первый официальный матч "Рубин" проведет 1-го марта на выезде с "Тамбовом".


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Теги: Слуцкий Рубин
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