- Об аренде мы договорились, но у него проблемы с документами, из-за которых он не может получить разрешение на работу. Он улетел в Португалию еще в пятницу, в понедельник–вторник должен вернуться. Думаю, что успеем его заявить, - цитирует Худякова РИА Новости.
25-летний Кардозу в нынешнем сезоне провёл шесть матчей в РПЛ и забил гол. Он выступает за "бело-сине-голубых" с 2018 года, перейдя из португальской "Тонделы".
Кардозу решает проблему с документами перед арендой в "Тамбов"
Нападающий московского "Динамо" Мигель Кардозу в скором времени должен перейти в "Тамбов" на правах аренды, об этом рассказал спортивный директор команды Павел Худяков.
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