Д. Комбаров: проблемы "Спартака" начались из-за противостояния Карреры и Рианчо

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за "Крылья Советов", рассказал, что изменилось в столичном клубе после чемпионского сезона 2016/2017.
Источник: "СЭ"
Прежде всего защитник согласился со словами экс-нападающего "Спартака" Луиса Адриано, который заявил, что клуб слишком быстро расстался с главными футболистами чемпионского сезона. Комбаров считает, что тот костяк ещё мог выиграть несколько чемпионских титулов или побороться за медали. Он рассказал, что они подходили к Каррере, который обещал прислушаться к ним и всё изменить, но ничего не происходило. Также он согласился с болельщиками, что игроки не должны лезть к тренеру с обсуждением состава и тактики, но они просили от Карреры совсем другое.

- Мы лишь просили Карреру, чтобы он не закрывался, оставался таким же открытым с нами, как в чемпионский сезон. Чтобы он был главным, номером один. Но тогда уже началось противостояние Карреры и Рианчо. Отсюда и проблемы. Никто не знал, что делать, кого слушаться. Мы не понимали, кто из них главный тренер. И все рухнуло, - цитирует Комбарова "РГ".

Каррера в настоящее время возглавляет греческий АЕК


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Теги: Крылья Советов Спартак Комбаров Д. Каррера
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