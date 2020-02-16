Прежде всего защитник согласился со словами экс-нападающего "Спартака" Луиса Адриано, который заявил, что клуб слишком быстро расстался с главными футболистами чемпионского сезона. Комбаров считает, что тот костяк ещё мог выиграть несколько чемпионских титулов или побороться за медали. Он рассказал, что они подходили к Каррере, который обещал прислушаться к ним и всё изменить, но ничего не происходило. Также он согласился с болельщиками, что игроки не должны лезть к тренеру с обсуждением состава и тактики, но они просили от Карреры совсем другое.
- Мы лишь просили Карреру, чтобы он не закрывался, оставался таким же открытым с нами, как в чемпионский сезон. Чтобы он был главным, номером один. Но тогда уже началось противостояние Карреры и Рианчо. Отсюда и проблемы. Никто не знал, что делать, кого слушаться. Мы не понимали, кто из них главный тренер. И все рухнуло, - цитирует Комбарова "РГ".
Каррера в настоящее время возглавляет греческий АЕК
Д. Комбаров: проблемы "Спартака" начались из-за противостояния Карреры и Рианчо
Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за "Крылья Советов", рассказал, что изменилось в столичном клубе после чемпионского сезона 2016/2017.
Источник: "СЭ"
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