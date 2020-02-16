- [Видел] Один раз только - в VIP-ложе спартаковского стадиона. Я поднялся к друзьям после игры. Шел с одного конца коридора, он с другого. Когда он меня увидел, растерялся и ушел. А его друзья сфотографировались со мной и брали автограф, - цитирует Комбарова "РГ".
33-летний Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 год. Ныне он защищает цвета самарских "Крыльев Советов".
Д. Комбаров - о Кафельникове: когда он увидел меня, растерялся и ушел
Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров вспомнил встречу с экс-теннисистов Евгением Кафельниковым, который часто его критикировал.
Источник: ФК "Спартак"
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