- Наша трансферная кампания еще не закончена. Мы ищем нападающего и надеемся до закрытия трансферного окна усилить эту позицию, - цитирует Мещерякова ТАСС.
Напомним, зимой "Локомотив" покинул 30-летний нападающий Фёдор Смолов, который на правах полугодичной аренды ушел в "Сельту".
"Локомотив" попробует подписать нападающего в это окно
Московский "Локомотив" постарается подписать нападающего в зимнее трансферное окно, сообщил председатель совета директоров команды Алексей Мещеряков.
Источник: ФК "Сельта"
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