"Бабуля, ты тигр", — прокомментировал Глушаков гол Смолова в ворота "Реала".
Во вчерашнем матче на Сантьяго Бернабеу против мадридского "Реала" Федору Смолову удалось отличиться уже на 8-й минуте матча. Встреча "Реала" и "Сельты" завершилась со счетом 2:2.
Это первый гол российского нападающего за "Сельту". Напомним, что Смолов был арендован испанской командой у "Локомотива" до конца нынешнего сезона. За "кельтов" 30-летний нападающий провел уже 3 матча.
"Сельта" после матча с "Реалом" располагается на семнадцатом месте в Ла Лиге, набрав 21 очко.
"Бабуля, ты тигр". Глушаков о первом голе Смолова за "Сельту"
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков оставил комментарий к свежей публикации в Instagram-аккаунте Федора Смолова.
Фото: Getty Images
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