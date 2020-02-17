Кокорин тренировался вчера в составе "Сочи" в общей группе. Как сообщает "Спорт-Экспресс", нападающий находится в хорошей физической форме.
В настоящий момент "Сочи" находится на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции. Сегодня команда проведет товарищеский матч с московским "Динамо". Сам Кокорин находится в расположении "Сочи" и неоднократно был замечен на фотографиях в форме сочинского клуба.
Несколько дней назад владелец "Сочи" Борис Ротенберг объявил об аренде Кокорина до конца сезона. Слова Ротенберга подтвердил представитель Кокорина Кирилл Логинов. Информацию о переходе опровергла пресс-служба "Зенита".
Сообщалось, что сегодня Ротенберг проведет переговоры с представителями "Зенита" и о трансфере будет объявлено официально.
Кокорин вчера тренировался с "Сочи". Участие игрока в матче с "Динамо" под вопросом
Фото: ФК "Зенит"
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