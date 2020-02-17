"Зенит" обыграл "Аланию" в контрольном матче. У Ерохина и Ригони - дубли

Питерский "Зенит" одержал победу над владикавказской "Аланией" в контрольном матче в Турции.
Фото: twitter.com/zenit_spb
Забитые мячи у "сине-бело-голубых" на счету Ерохина и Ригони. Оба футболиста оформили дубли. Сегодня "Зенит" проведет еще один контрольный матч: в 17:00 по МСК питерцы сыграют с алматинским "Кайратом".

Товарищеский матч

"Зенит" — "Алания" 4:2

Голы: Машуков, 5, Ерохин, 29, Ригони, 45, 54, Ерохин, 64, Кобесов, 67 (пен.)

"Зенит": Васютин, Осорио, Прохин, Смольников, Жирков (Кравцов, 88), Мусаев, Ерохин, Ригони, Шамкин, Дриусси, Воробьёв (Сергеев, 80)

"Алания": Солдатенко, Шавлохов, Качмазов, Кочиев (Багаев, 60), Царикаев (Бутаев, 60), Гурциев (Кобесов, 60), Хугаев (Черчесов, 60), Засеев, Хабалов, Магомедов (Цараев, 60), Машуков (Суанов, 55)

Предупреждения: Мусаев, 31, Воробьёв, 50, Жирков, 59, Шамкин, 62


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Теги: Зенит Алания Товарищеские матчи
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