"В первый раз о таком слышу. К Дзюбе у меня никаких претензий нет. Пожали руки — и разошлись. Я не знаю, кому и зачем выгодно поднимать эту тему. Хайп ловят журналисты по-разному.
Давайте логически рассуждать. Он вернулся в "Спартак" из "Томи", и, чтобы он мне должен был 170 тысяч, это надо было где-то заработать. В "Томи" у него контракт был, если не ошибаюсь, 360 тысяч — смешные деньги", — приводит слова Сафонова "Спорт день за днём".
В сезоне 2019/2020 Артём Дзюба провел 26 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.
Перед возобновлением чемпионата России "Зенит" занимает первое место с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя в лице "Краснодара".
Бывший агент Дзюбы прокомментировал слухи о том, что игрок должен ему 170 тысяч долларов
Бывший агент нападающего "Зенита" Артема Дзюбы Алексей Сафонов прокомментировал информацию о долге футболиста в 170 тысяч долларов.
Фото: Sportbox
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