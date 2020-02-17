По информации "Бизнес Online", в ближайшее время Шишкин присоединится к "Спартаку-2"
Игрок уже встречался с главным тренером команды Сергеем Пилипчуком.
За "Торпедо" 33-летний защитник выступал с лета 2019-го года и сыграл 21 матч, забив один гол.
Роман Шишкин выступал за основную команду "красно-белых" в период с 2004-го по 2010-й год.
Шишкин покинул "Торпедо" и может перейти в "Спартак-2"
Защитник московского "Торпедо" Роман Шишкин расторг контракт с "автозаводцами".
Фото: ФК "Торпедо"
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