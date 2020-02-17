- Я встретился сегодня с генеральным директором "Зенита", мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров "Зенита" рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК "Сочи", - цитирует Ротенберга ТАСС.
Договоренность о переходе Кокорина в "Сочи" была объявлена ещё 21 января, но футболист отказался переходить в сочинскую команду. Сообщалось, что он ждал новый контракт от "Зенита" перед уходом в аренду.
Ротенберг: "Зенит" и "Сочи" договорились по аренде Кокорина
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг подтвердил договоренность с "Зенитом" по аренде нападающего Александра Кокорина.
Источник: "СЭ"
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