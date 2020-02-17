Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до окончания сезона 2019/20.
Напомним, Тарасов находился на сборе с казанским клубом в Турции. Полузащитник находится без клуба с лета 2019 года после окончания контракта с "Локомотивом".
"Рубин" в нынешнем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.
"Рубин" объявил о подписании Тарасова
"Рубин" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Фото: ФК "Рубин"
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