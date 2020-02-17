"Мечтаю стать профессиональным футболистом, каждый день делать себя лучше. И добиться больших высот. А главное — хочу обеспечить свою семью. Раньше не понимал, как это важно, молодой был. Но в последние два года четко вижу, как важно всех отблагодарить — от брата до бабушек. Чтобы никто не работал, только я все давал", - цитирует Елеева Sport24.
Елеев дебютировал в составе армейцев в матче 1/16 финала Кубка России против владикавказской "Алании" (3:1). В матчах чемпионата России защитник на поле не выходил. Сейчас футболист находится на сборе с основной командой.
ЦСКА в 19 турах набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.
"Хочу обеспечить семью, чтобы никто не работал". 18-летний защитник ЦСКА рассказал о мечте
Защитник ЦСКА Максим Елеев рассказал, что мечтает обеспечить свою семью, чтобы она ни в чем не нуждалась.
Источник: ПФК ЦСКА
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