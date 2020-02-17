Сегодня пресс-служба казанского клуба сообщила о заключении контракта с Тарасовым до конца сезона. 32-летний футболист до этого находился на просмотре в "Рубине".
"Я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределённости. Спасибо "Рубину", что поверили, подарили мне этот шанс. Главная цель сейчас – завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая, в составе квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде", - цитирует Тарасова пресс-служба клуба.
"Рубин" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 19 матчах.
Тарасов: счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о подписании контракта с клубом.
Фото: ФК "Рубин"
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