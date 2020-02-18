Жена Малафеева: наша 16-летняя дочь живет не с нами

Супруга бывшего голкипера " Зенита " и сборной России Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала, что их 16-летняя дочь Ксения в настоящее время живет отдельно от них.

Фото: Instagram Екатерины Малафеевой

"Трудный период в нашей семье. Хотелось бы рассказать о непростой теме для нас. Наша старшая дочь Ксюша сейчас живет отдельно. Дочка в 16 лет живет одна.



В нашей семье достаточно простые правила. Одно из самых первых и важных — отсутствие нецензурной лексики. Еще в правилах: посещение школы, найти увлечение, заниматься спортом или творчеством, ложиться спать вовремя. Вот такие сложные правила.



Квартира, в которой сейчас отдельно живет Ксюша, является нашей. Мы ей ее дали, чтобы она попробовала доказать или понять, что в чем-то ошибается, что надо изменить свое поведение и отношение к жизни. Не переживайте, все под контролем", — сообщила Екатерина в Stories в своем аккаунте Instagram.



Вячеслав Малафеев состоит в браке с Екатериной с 2012-го года. Футболист воспитывает двух детей от первого брака: дочь Ксению и сына Максима.



Первая жена футболиста Марина погибла в автокатастрофе в марте 2011-го года.