"Наша цель всегда одна — первое место. "Зенит" опережает нас на 11 очков. Однажды нам удалось отыграть такое отставание и выиграть золото.
Понятно, что ситуации разные, и все же мы будем бороться за главный трофей, пока есть шансы. С поддержкой наших болельщиков мы продолжаем верить, что это возможно. А если математически шансов на золото у нас не останется, мы все равно будем стараться побеждать в каждом матче и сделаем все, чтобы напрямую попасть в ЛЧ", — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.
Марио Фернандес говорит о сезоне РПЛ 2013/2014, когда ЦСКА лишь в последних турах взобрался на первую строчку таблицы и стал чемпионом страны.
В этом сезоне 29-летний защитник провел 25 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами отдал три результативные передачи.
Перед весенней частью РПЛ 2019/2020 ЦСКА занимает четвертое место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
Фернандес: наша цель - стать чемпионами. Мы уже отыгрывали большое отставание
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился задачами команды на весеннюю часть сезона.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!