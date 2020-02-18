Фернандес: наша цель - стать чемпионами. Мы уже отыгрывали большое отставание

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился задачами команды на весеннюю часть сезона.
Фото: Sportbox
"Наша цель всегда одна — первое место. "Зенит" опережает нас на 11 очков. Однажды нам удалось отыграть такое отставание и выиграть золото.

Понятно, что ситуации разные, и все же мы будем бороться за главный трофей, пока есть шансы. С поддержкой наших болельщиков мы продолжаем верить, что это возможно. А если математически шансов на золото у нас не останется, мы все равно будем стараться побеждать в каждом матче и сделаем все, чтобы напрямую попасть в ЛЧ", — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

Марио Фернандес говорит о сезоне РПЛ 2013/2014, когда ЦСКА лишь в последних турах взобрался на первую строчку таблицы и стал чемпионом страны.

В этом сезоне 29-летний защитник провел 25 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами отдал три результативные передачи.

Перед весенней частью РПЛ 2019/2020 ЦСКА занимает четвертое место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.


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Теги: ЦСКА Фернандес
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