"Честно, я не знаю, откуда постоянно берется эта информация по поводу "Химок". Все, что сегодня написали — неправда. Юрана никуда не вызывали, никто его увольнять не собирается. И я работаю, как и работал. Уходить не собираюсь", — приводит слова Иванова Sport24.
Сергей Юран возглавил "Химки" в конце января, когда предыдущий тренер Андрей Талалаев покинул клуб, в связи с заявлением руководства о не увеличении бюджета и об отсутствии цели выхода в РПЛ.
После 25-ти туров ФНЛ "Химки" занимают третье место в таблице, отставая на два очка от лидирующего волгоградского "Ротора".
Гендиректор "Химок" прокомментировал информацию о возможном уходе руководства
Генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов высказался о новостях, в которых было сказано, что в клубе может смениться руководство.
Фото: ФК "Химки"
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