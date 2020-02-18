- Мы подписали контракт с Ефремовым. Срок? Не будем это комментировать. Дима сейчас игрок "Урала", - цитирует президента клуба Григория Иванова Sport24.
24-летний футболист выступал за ЦСКА с 2013 по 2019 год. В декабре у Ефремова закончился контракт с армейским клубом, который не был продлен. В игре со "Спартаком" в августе 2019 года он получил разрыв крестообразных связок.
Экс-армеец Ефремов стал игроком "Урала"
Экс-полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком екатеринбургского "Урала".
Источник: ПФК ЦСКА
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