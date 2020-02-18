- На меня не совсем вышел "Урал", скорее, на "Урал" вышли с моей кандидатурой. Когда выходил играть в Кубке ФНЛ, еще было рано делать прогнозы, не было контракта. Я еще продолжал восстановление, набирал оптимальные кондиции. Были игры, в которых на меня смотрели. Они были показателями для тренерского штаба и руководства, в каком я нахожусь состоянии сейчас. Исходя из этого, наверное, и принималось решение.
24-летний футболист отметил, что ему пока тяжело самому комментировать свою игровую форму, так как сравнивать пять месяцев беговой работы в зале с игрой на поле. Также он рассказал, что не испытывает особого страха при единоборствах, но в подсознании что-то чувствует. Ефремов хочет восстановиться и сыграть 29 февраля со своей бывшей командой - московским ЦСКА.
- Надеюсь, что у меня все будет хорошо и я приеду в Москву на матч с ЦСКА. Буду ли в заявке — зависит от тренерского штаба. Но я сделаю все, чтобы приехать и даже поучаствовать в матче, - цитирует футболиста Sport24.
Экс-армеец Ефремов cделает все, чтобы сыграть с ЦСКА
Новичок "Урала" Дмитрий Ефремов рассказал, как состоялся его переход в уральскую команду.
Источник: ПФК ЦСКА
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