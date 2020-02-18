Конов рассказал, почему не могут доснять программу про Мамаева и Кокорина

Журналист Василий Конов рассказал, почему не выходит программа про нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.
Источник: Инстаграм Александра Кокорина
Говорят, интервью с Александром Кокориным ведущая "Док Ток" на Первом канале Ксения Собчак записала давно, а Павел Мамаев от комментариев отказался. Запись эфира переносилась несколько раз и, как сообщает, Конов, одной из причин является отсутствие зрителей, так как никто не хочет на запись эфира.

Напомним, вчера 28-летний Кокорин перешел на правах аренды в "Сочи". 31-летний Мамаев выступает за "Ростов".


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Теги: Сочи Ростов Зенит Кокорин Мамаев Конов
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