Сегодня президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что 24-летний футболист подписал с клубом контракт.
"Предлагал ли ЦСКА новый контракт? Предложение было еще до травмы, но мы не договорились. После травмы разговоры о продлении прекратились", - цитирует Ефремова Sport24.
24-летний футболист выступал за ЦСКА с 2013 по 2019 год. В декабре его контракт с клубом истек.
За все время Ефремов провел за ЦСКА 54 матча и сделал три голевые передачи.
ЦСКА в нынешнем сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах.
Ефремов сообщил, что перестал получать предложения от ЦСКА о продлении контракта после травмы
Полузащитник Дмитрий Ефремов рассказал, что ЦСКА перестал предлагать ему новый контракт после того, как он получил травму.
Источник: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!