"Карпин? Неприязнь. Грусть? Редкий гость в моей голове после чемпионата мира. Черчесов? К нему огромное уважение. Тренер сборной, который мне нравится как человек. Я восхищен им. На чемпионате мира он произвел на меня впечатление", - сказал Дзюба на YouTube-канале Gena Miller.
Напомним, Дзюба является воспитанником "Спартака", где он и выступал под руководством Валерия Карпина. Во время работы Карпина в клубе Дзюба дважды отправлялся в аренду в "Томь" и "Ростов".
"Неприязнь". Дзюба рассказал о своем отношении к Карпину (видео)
Фото: РИА Новости
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