Ткаченко: мнение Смолова о происходящем в "Локо" не отличается от большинства футболистов команды

Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал, что у нападающего Федора Смолова был вариант перейти в "Фейеноорд".

Фото: Global Look Press