"В декабре мы обсуждали с Федором возможную аренду в "Фейеноорд", Дик Адвокат был в нем очень заинтересован. Но, к сожалению, "Локомотив" сразу отверг предложение. В том числе и Семин выступил против.
Смолов ушел из-за плохих отношений с Семиным? Скажу так: мнение Феди о происходящем в "Локомотиве" не отличается от точки зрения большинства футболистов команды", - цитирует Ткаченко "Спорт-Экспресс".
В конце января "Сельта" официально сообщила о переходе Смолова на правах аренды до конца сезона. При этом, как сообщил сам Ткаченко, у испанского клуба нет права выкупа футболиста.
В текущем сезоне Ла Лиги Смолов принял участие в трех матчах и забил один гол - в ворота мадридского "Реала".
"Локомотив" в нынешнем сезоне занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.
"Сельта" имеет в своем активе после 24 туров 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда находится в двух очках от зоны вылета.
Ткаченко: мнение Смолова о происходящем в "Локо" не отличается от большинства футболистов команды
Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал, что у нападающего Федора Смолова был вариант перейти в "Фейеноорд".
Фото: Global Look Press
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