Врачи тульского "Арсенала" оказали помощь пассажиру на борту самолета

Врачи тульского "Арсенала" на рейсе из Москвы в турецкую Анталью оказали первую медицинскую помощь пассажиру на борту самолета.

Фото: tula-football.ru