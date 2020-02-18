"Во время полета один из пассажиров почувствовал себя плохо и потерял сознание. Незамедлительно пришли на помощь главный врач красно-желтых Александр Резепов и врач команды Эдуард Пысин. Наши врачи быстро поставили диагноз и оказали квалифицированную помощь пассажиру", - говорится на официальном сайте клуба.
После посадки пострадавшего передали турецким врачам.
"Арсенал" проводит зимний сбор в Турции. После 19 туров команда Игоря Черевченко занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.
В первом матче после возобновления чемпионата туляки сыграют с "Сочи". Матч пройдет 1 марта.
Врачи тульского "Арсенала" оказали помощь пассажиру на борту самолета
Врачи тульского "Арсенала" на рейсе из Москвы в турецкую Анталью оказали первую медицинскую помощь пассажиру на борту самолета.
Фото: tula-football.ru
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