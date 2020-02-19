"Олег — наш воспитанник, он наш ребенок. Для него двери "Урала" всегда открыты. Но, понимаете, когда его контракт с "Зенитом" истечет, я уверен, что у него будет еще 2-3 предложения из других клубов. У него семья, трое детей, а мы, к сожалению, не можем предложить ему высокую зарплату. А так, он всегда может прийти к нам и играть в "Урале". Мы хотим, чтобы он еще поиграл на высоком уровне и чтобы у него все срослось", — цитирует Иванова Sport24.
Сегодня стало известно, что "Зенит" не будет продлевать с Шатовым контракт, заканчивающийся в июне этого года.
Ранее футболист отказался от аренды в "Сочи".
Первым профессиональным клубом в карьере Шатова был именно "Урал", за который он выступал с 2007-го по 2011-й год.
В этом сезоне на счету Шатова 8 матчей за "Зенит" в РПЛ, два забитых мяча и две результативные передачи.
Президент "Урала" - о Шатове: это наш ребенок. Для него двери всегда открыты
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что в клубе будут рады возвращению Олега Шатова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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