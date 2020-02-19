Товарищеский матч
Рубин – Кайрат 2:3
Голы: Зурико, 77(пен), Абильдгор, 90 - Аимбетов, 14, Дугалич, 16, Вжесински, 36.
Рубин: Дюпин, Данченко, Сантос(Старфельт, 67), Уремович, Подберёзкин(Абильдгор, 46), Йевтич(Поярков, 67), Зуев(Тарасов, 67), Коновалов, Макаров(Самошников, 67), Давиташвили, Игнатьев (Бакаев, 60)
Кайрат: Покатилов, Миканович, Суюмбаев, Дугалич, Абикен, Алип, Косович, Горальски, Вжесински, Аимбетов, Эсеола
Предупреждения: Макаров, 11, Зуев, 26, Абикен, 31
"Рубин" проиграл "Кайрату" на сборах
Казанский "Рубин" в товарищеском матче на сборах уступил казахстанскому "Кайрату".
Источник: ФК "Рубин"
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