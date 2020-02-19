Напомним, у футболиста после столкновения с защитником красно-белых Жиго был выявлен разрыв крестообразных связок колена.
"Я не сразу понял, что получил серьёзную травму. Сразу же встал и побежал. Может, болевой шок был, ещё и адреналин в крови. Бегу и понимаю, что коленная чашечка начала проваливаться внутрь, тут уже без медицинской помощи было никак. Думал, что всё обойдётся и ничего серьёзного.
Писал ли мне Жиго? Да, написал, что это футбол, пожелал скорее поправиться", - цитирует Ефремова "Чемпионат".
Вчера, 18-го января стало известно, что Ефремов продолжит карьеру в "Урале". 24-летний хавбек выступал за ЦСКА с 2013 по 2019 год. В декабре его соглашение с армейским клубом истекло.
Ефремов провел за ЦСКА 54 матча и сделал три голевые передачи.
ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Виктора Гончаренко 34 очка в 19 матчах.
"Бегу и понимаю – коленная чашечка проваливается внутрь". Ефремов рассказал о своей травме
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о своей травме, полученной в матче со "Спартаком" в рамках 6-го тура чемпионата России.
Источник: ПФК ЦСКА
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