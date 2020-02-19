Напомним, 5 января хоккейная сборная России встречалась с Канадой в финале молодежного чемпионата мира (3:4). В то же время транслировалась по "Матч ТВ" игра России с Канадой 9-летней давности, когда россияне одержали волевую победу со счетом 5:3.
Тарасов, который, видимо, смотрел матч 2011 года, после окончания встречи поздравил сборную России с победой на турнире, несмотря на то, что наша команда проиграла канадцам.
"Я думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий", - цитирует Задорова "Спорт-Экспресс".
Хоккеист отметил, что можно было понять, что матч 2011 года по картинке в телетрансляции.
Хоккеист Задоров назвал Дмитрия Тарасова недалеким
Защитник клуба НХЛ "Колорадо" Никита Задоров высказался о российском полузащитнике "Рубина" Дмитрии Тарасове.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!