ФССП взыскала с "Ростова" 154 миллиона рублей

Судебные приставы взыскали с "Ростова" 154 миллиона рублей, сообщает "РБ-Спорт", ссылаясь на федеральную службу судебных приставов.
Фото: ФК "Ростов"
Исполнительный лист в "Ростове" получили 12 февраля 2020 года из Арбитражного суда Ростовской области.

Данная сумма будет взыскана с "Ростова" в пользу бывшего спонсора команды компании "Агроком".

В 2019-м году компании было отказано во взыскании другой суммы размером в 134,8 миллиона рублей.

"Ростов" заключил контракт с "Агрокомом" в 2015-м году сроком на пять лет. После того, как команда вышла в Лигу чемпионов футболисты появлялись на поле в футболках без изображения логотипа компании "Агроком" и контракт был аннулирован.


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Теги: Ростов
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