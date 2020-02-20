Дзагоев: не очень хотел выходить на поле, но со страхами нужно бороться

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свое возвращение на футбольное поле в товарищеском матче с "Картахеной".
Фото: РИА Новости
"Конечно, в голове немного сидел тот момент с травмой в матче с "Картахеной" год назад, долго думали, играть мне или нет — раза три разговаривали с тренером по этому поводу. Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать. Решил, что нужно играть, набирать кондиции. Все нормально, без происшествий.

У нас много игроков, всем нужно получать практику, поэтому, чтобы всем досталось поровну времени на поле, выходим на 45 минут.

Близится начало второй части сезона, заключительный этап, так что уже задумываемся о матче с "Уралом" в РПЛ", — цитирует Дзагоев пресс-служба ЦСКА.

В сезоне 2019/2020 на счету Дзагоева 5 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Перед возобновлением РПЛ ЦСКА идет на четвертом месте в таблице, отставая на 11 очков от лидирующего "Зенита"


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Теги: ЦСКА Дзагоев Товарищеские матчи
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