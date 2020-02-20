Суд принял к производству иск "Локомотива" к Геркусу

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление московского " Локомотива " в адрес бывшего президента Ильи Геркуса, сообщает telegram-канал "Ложа прессы".

Источник: ФК "Локомотив"

Заседание по иску москвичей к Геркусу на 144 млн рублей назначено на 24 марта. У клуба возник "перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий".