Арустамян рассказал про серьёзность травмы защитника "Зенита" Кругового

Футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал о повреждении защитника "Зенита" Данила Кругового.
Фото: ФК "Зенит"
"Где Круговой проведет ближайшие полгода? Насколько я знаю, у него очень неприятная травма. У стороны игрока есть опасения, что если Круговой проведет еще полгода в "Уфе", то он может эту травму усугубить, ведь там искусственный газон, все эти нюансы.

Оптимальным вариантом было бы остаться в "Зените". Подлечиться в правильном месте под присмотром и попробовать рассмотреть свою карьеру в «Зените». Другое дело, что и "Уфе" он нужен. Но мне кажется, что здесь главное — это здоровье игрока. Посмотрим, как разрешат ситуацию "Зенит" и "Уфа". Если настолько все серьезно, как я слышал, то действительно могут быть серьезные последствия", — цитирует Арустамяна Sport24.

Круговой - воспитанник "Зенита". В 2018 году "Уфа" выкупила футболиста за 160 тысяч евро, а уже через год "Зенит" вернул Кругового за 2 миллиона евро, оставив его в аренде в башкирской команде до конца сезона.

Ранее пресс-служба "Зенита" заявила, что, несмотря на то, что игрок восстанавливается в питерском клубе, он продолжит выступать за "Уфу".

В первой части РПЛ 2019/2020 Круговой принял участие в 6 матчах за "Уфу".


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Теги: Зенит Круговой Уфа Арустамян
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