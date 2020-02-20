Сообщается, что трансфер футболиста будет оформлен до закрытия зимнего трансферного окна.
Игорь Калинин пополнил составе "бело-голубых" летом прошлого года, перейдя из "Рубина" за 500 тысяч евро.
Кроме этих клубов, в России Калинин играл за "Краснодар".
В сезоне 2019/2020 в составе "Динамо" Калинин принял участие в одном матче в Кубке России.
На счету Калинина 11 матчей за молодежные сборные Украины.
Защитник "Динамо" может перейти в "Урал"
Украинский защитник московского "Динамо" Игорь Калинин может перейти в екатеринбургский "Урал", сообщает "Чемпионат".
Фото: ФК "Динамо"
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