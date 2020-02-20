"Мы планировали купить его летом: спокойно посмотреть на игрока, понять, что будет с новым лимитом. А сложилось так, что в последний день трансферного окна футболиста хотел подписать клуб Бундеслиги. Поэтому нам очень быстро пришлось принять решение об аренде.
Слуцкий посмотрел на игрока и сказал: "Давайте это сделаем". А мы с Рустемом Саймановым всё организовывали. В ЦСКА, условно, невозможно было Евгению Ленноровичу ночью позвонить. Это было бы просто некорректно. А тут трансферное окно закрывается, футболист уже улетает в Германию и его надо снять с самолёта", - цитирует Яровинского "Чемпионат".
"Рубин" объявил о переходе хавбека на правах аренды в начале февраля.
В нынешнем сезоне за "Ольборг" 23-летний футболист провел 11 матчей и забил один гол.
В 2019 году в составе молодёжной сборной Дании Абильдгор принял участие в молодёжном чемпионате Европы, который прошел в Италии. На турнире он сыграл в матче против команды Германии.
"Рубин" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.
"Сняли с самолета". Яровинский рассказал о подписании Абильгора
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал о подробностях подписания полузащитника Оливера Абильгора.
Фото: ФК "Рубин"
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