Клюев: Тедеско ставит команде не тот футбол, который принято называть спартаковским

Бывший главный тренер молодежки "Локомотива" Денис Клюев считает, что наставник "Спартака" Доменико Тедеско ставит футбол, который не свойственен традициям бывших тренеров красно-белых.

"Тедеско ведёт интересную подготовку к сезону, мало контрольных матчей проводит, но явно, что он ставит команде не тот футбол, который принято называть спартаковским. Я бы его назвал бесковско-романцевским. Я сам вырос на бесковском футболе, который затем продолжил и развил Романцев. Людей под такую игру подбирали специальных, не все даже классные исполнители могли выступать за "Спартак". Сегодня у Тедеско нет игроков уровня Титова, Аленичева, Мостового", - цитирует Клюева РИА Новости.

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова. Контракт с 34-летним специалистом рассчитан до лета 2021 года.

Красно-белые занимают в турнирной таблице чемпионата России десятое место, набрав 22 очка.


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Теги: Тедеско Спартак
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