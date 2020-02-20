Бывший главный тренер молодежки "Локомотива" Денис Клюев считает, что наставник "Спартака" Доменико Тедеско ставит футбол, который не свойственен традициям бывших тренеров красно-белых.
"Тедеско ведёт интересную подготовку к сезону, мало контрольных матчей проводит, но явно, что он ставит команде не тот футбол, который принято называть спартаковским. Я бы его назвал бесковско-романцевским. Я сам вырос на бесковском футболе, который затем продолжил и развил Романцев. Людей под такую игру подбирали специальных, не все даже классные исполнители могли выступать за "Спартак". Сегодня у Тедеско нет игроков уровня Титова, Аленичева, Мостового", - цитирует Клюева РИА Новости.
Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова. Контракт с 34-летним специалистом рассчитан до лета 2021 года.
Красно-белые занимают в турнирной таблице чемпионата России десятое место, набрав 22 очка.
Клюев: Тедеско ставит команде не тот футбол, который принято называть спартаковским
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