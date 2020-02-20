Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: что значит, мы г***о? Я не г***о (видео)

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы-2016.
Фото: © РИА Новости
"Что значит - мы г***о? Я с детства тружусь, я выбрал этот спорт. Это нелегкий путь. Я прошел большой путь, сделал большую работу, чтобы оказаться в "Анжи", "Зените" и сборной. Как я могу сказать, что мы г***о? На данном этапе мы обкакались. Но мы не г***о. Когда ты наступил в него, то ты можешь отмыться и с чистой головой можешь двигаться к новой цели. Мы не г***о, я не г***о. Мне было неприятно это слышать", - сказал Шатов.



Напомним, сборной России на Евро-2016 руководил нынешний главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. Тогда наша команда заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.

В одном из интервью Слуцкий рассказал, как некоторые игроки национальной команды после разгромного поражения от Уэльса (0:3) зашли к нему в номер и в один голос сказали: "Мы г***о".


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Теги: Шатов Сборная России
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