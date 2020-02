Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: что значит, мы г***о? Я не г***о (видео)

View this post on Instagram

Мы не г@вно, г@вно не мы! Это только малая часть откровений о Чемпионате 2016 года. Фильмы про все ЕВРО скоро на МатчТВ??? #евро2016 #шатов #матчтв #сборнаяроссиипофутболу #откровения #фильмы #мурадлатипов