Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: что значит, мы г***о? Я не г***о (видео)

Полузащитник "Зенита
" Олег Шатов
прокомментировал неудачное выступление сборной России
на чемпионате Европы-2016.
"Что значит - мы г***о? Я с детства тружусь, я выбрал этот спорт. Это нелегкий путь. Я прошел большой путь, сделал большую работу, чтобы оказаться в "Анжи", "Зените" и сборной. Как я могу сказать, что мы г***о? На данном этапе мы обкакались. Но мы не г***о. Когда ты наступил в него, то ты можешь отмыться и с чистой головой можешь двигаться к новой цели. Мы не г***о, я не г***о. Мне было неприятно это слышать", - сказал Шатов
.
Напомним, сборной России
на Евро-2016 руководил нынешний главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. Тогда наша команда заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.
В одном из интервью Слуцкий рассказал, как некоторые игроки национальной команды после разгромного поражения от Уэльса (0:3) зашли к нему в номер и в один голос сказали: "Мы г***о".