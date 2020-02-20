По информации TMW, 22-летним нападающим интересуются ЦСКА и "Локомотив". Переход игрока может осуществится в летнее трансферное окно.
Клубы уже ведут переговоры с "Ред Буллом Брагантино".
Гимараэс в январе присоединился к "Брагантино", перейдя из "Палмейраса" за 5,5 миллионов евро.
Всего в бразильской Серии А Артур Гимараэс провел 38 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.
ЦСКА и "Локомотив" интересуются 20-летним бразильским форвардом
Нападающий "Ред Булла Брагантино" Артур Гимараэс стал трансферной целью сразу двух московских клубов.
Фото: EC Bahia
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