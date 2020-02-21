Забитые мячи на счету Шиманьски, Игбуна и Клинтона Н`Жье. Московское "Динамо" провело последний тренировочный матч перед весенней частью РПЛ.
Товарищеский матч
"Динамо" Москва - "Динамо" Минск 4:0
Голы: Шиманьски, 29, Игбун, 44, Н'Жье, 74, 78
"Динамо" Москва: Мицаев, Морозов, Рыков, Нойштедтер, Ордец, Скопинцев, Шуньич, Шиманьски, Каборе, Н'Жье, Игбун
"Динамо" Минск: Руденок, Шитов, Горопевшек, Халимончик, Родионов, Олехнович, Павловски, Шикавка, Бородин, Ложкин
Московское "Динамо" разгромило минское в контрольном матче
Московское "Динамо" победило одноклубников из Минска в заключительном матче на тренировочном сборе в Турции.
Фото: twitter.com/FCDM_official
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